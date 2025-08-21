Haqqımızda

Ukrayna Rusiya tərəfindən kütləvi hücuma məruz qalıb

Ukrayna Rusiya tərəfindən kütləvi hücuma məruz qalıb Rusiya ordusu avqustun 21-i gecə saatlarında Ukraynaya kütləvi hücum həyata keçirib.
Digər ölkələr
21 avqust 2025 07:47
Ukrayna Rusiya tərəfindən kütləvi hücuma məruz qalıb

Rusiya ordusu avqustun 21-i gecə saatlarında Ukraynaya kütləvi hücum həyata keçirib.

"Report"un "RBK-Ukrayna"ya istinadən məlumatına görə, partlayışlar həm şimal, həm də mərkəzi bölgələrdə eşidilib.

Məlumata görə, Ukraynanın Sumı, Dnepropetrovsk, Zaporojye, Lvov və digər vilayətlərindəki obyektlər hücuma məruz qalıb. Hazırda yaralananlar və ya ölənlər barədə rəsmi məlumat yoxdur.

Hücumlar zamanı "Kinjal", "Kalibr" raketləri və "Şahed" dronlarından, həmçinin uzaqmənzilli "X-101" qanadlı raketlərinin daşıyıcısı olan "Tu-95MS" və "Tu-160" strateji bombardmançı-raket daşıyıcı təyyarələrindən istifadə edilib.

Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinin Pavloqrad şəhərində PUA-nın qaz kompressor stansiyasına zərbə endirdiyi də iddia edilir, hadisə yerində yanğın baş verib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Украина подверглась массированной комбинированной атаке ВС РФ

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi