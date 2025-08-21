Haqqımızda

Ukrayna ordusu Rusiyanın bir sıra mühüm obyektlərinə zərbə endirib

Ukrayna ordusu Rusiyanın bir sıra mühüm obyektlərinə zərbə endirib Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı Rusiyanın Rostov vilayətindəki Novoşaxtinski neft məhsulları zavoduna və Voronej vilayətindəki yanacaq-sürtkü materialları bazasına zərbə endirildiyini bildirib.
21 avqust 2025 15:21
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı Rusiyanın Rostov vilayətindəki Novoşaxtinski neft məhsulları zavoduna və Voronej vilayətindəki yanacaq-sürtkü materialları bazasına zərbə endirildiyini bildirib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “RBK-Ukrayna” məlumat yayıb.

Həmçinin Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donetskdə Rusiya ordusunun logistika bazasını və pilotsuz uçuş aparatları anbarını vurub.

Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı hədəfə zərbədən sonra çoxsaylı partlayışların baş verdiyini bildirib.

