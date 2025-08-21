Ukrayna ordusu Rusiyanın bir sıra mühüm obyektlərinə zərbə endirib

Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı Rusiyanın Rostov vilayətindəki Novoşaxtinski neft məhsulları zavoduna və Voronej vilayətindəki yanacaq-sürtkü materialları bazasına zərbə endirildiyini bildirib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “RBK-Ukrayna” məlumat yayıb.
Həmçinin Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donetskdə Rusiya ordusunun logistika bazasını və pilotsuz uçuş aparatları anbarını vurub.
Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı hədəfə zərbədən sonra çoxsaylı partlayışların baş verdiyini bildirib.