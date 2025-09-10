Tusk Rusiya PUA-ları səbəbindən nazirləri təcili iclasa çağırıb
Digər ölkələr
- 10 sentyabr, 2025
- 09:32
Polşanın Baş naziri Donald Tusk Rusiya pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) ölkənin hava məkanını pozması səbəbindən hökumət üzvlərini təcili iclasa çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə hökumətin sözçüsü Adam Şlapka "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Baş nazir Donald Tusk dövlət təhlükəsizliyi məsələləri üzrə məsul nazirlərlə görüş keçirir", - mətbuat katibi qeyd edib.
Son xəbərlər
10:16
Çin təmsilçisi: Beynəlxalq aktorlar qlobal idarəetmədəki boşluqları doldurmalıdırXarici siyasət
10:08
Zaur Mikayılov: "Bakı Su Həftəsində bir sıra müqavilə və anlaşmalar imzalanacaq"İnfrastruktur
10:08
Azərbaycan turizm bazarında yeni axınlar və xərclərin diversifikasiyası – ARAŞDIRMATurizm
10:07
Azərbaycan Premyer Liqasında IV turun təyinatları açıqlanıbFutbol
09:58
Foto
Bakıda AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü sessiyasının ikinci günü başlayıbXarici siyasət
09:52
Foto
Pərviz Şahbazov vətəndaşları qəbul edibEnergetika
09:43
Bakıya 18 kiloqram narkotik gətirməyə cəhd etməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunubHadisə
09:43
"Formula 1" yarışı zamanı Bakıya 12 mindən çox xarici turistin gələcəyi gözlənilirFutbol
09:36
Foto