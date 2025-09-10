İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    Tusk Rusiya PUA-ları səbəbindən nazirləri təcili iclasa çağırıb

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 09:32
    Tusk Rusiya PUA-ları səbəbindən nazirləri təcili iclasa çağırıb

    Polşanın Baş naziri Donald Tusk Rusiya pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) ölkənin hava məkanını pozması səbəbindən hökumət üzvlərini təcili iclasa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hökumətin sözçüsü Adam Şlapka "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Baş nazir Donald Tusk dövlət təhlükəsizliyi məsələləri üzrə məsul nazirlərlə görüş keçirir", - mətbuat katibi qeyd edib.

