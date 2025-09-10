ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 09:27
    Туск созвал министров на экстренное заседание из-за российских БПЛА над Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск с раннего утра созвал членов правительства на экстренное заседание из-за нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА.

    Как передает Report, об этом объявил спикер правительства Адам Шлапка в соцсети X.

    "Премьер-министр Дональд Туск проводит встречу с министрами, ответственными за вопросы государственной безопасности", – отметил пресс-секретарь.

    Президент Кароль Навроцкий сообщил, что получает информацию о событиях и вскоре проведет брифинг в Бюро национальной безопасности, на котором будет присутствовать глава правительства.

    Как известно, ночью 10 сентября Польша сообщила о нарушении своего воздушного пространства российскими БПЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые решила сбивать их. 

    Tusk Rusiya PUA-ları səbəbindən nazirləri təcili iclasa çağırıb
    Tusk calls ministers for emergency meeting over Russian drones over Poland

