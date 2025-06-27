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Türkiyədə iki həftədə FETÖ ilə əlaqəli 361 nəfər saxlanılıb

Türkiyədə iki həftədə FETÖ ilə əlaqəli 361 nəfər saxlanılıb Türkiyədə son iki həftə ərzində FETÖ-yə qarşı keçirilən əməliyyatlarda 361 nəfər şübhəli şəxs saxlanılıb.
Digər ölkələr
27 iyun 2025 11:13
Türkiyədə iki həftədə FETÖ ilə əlaqəli 361 nəfər saxlanılıb

Türkiyədə son iki həftə ərzində FETÖ-yə qarşı keçirilən əməliyyatlarda 361 nəfər şübhəli şəxs saxlanılıb.

"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Daxili işlər naziri Əli Yerliqaya özünün X hesabında yazıb.

O bildirib ki, 46 vilayətdə FETÖ-yə qarşı keçirdikləri əməliyyatlarda qiyabi həbs cəzası olan və axtarışda olanlar saxlanılıb.

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