Türkiyədə iki həftədə FETÖ ilə əlaqəli 361 nəfər saxlanılıb

Türkiyədə son iki həftə ərzində FETÖ-yə qarşı keçirilən əməliyyatlarda 361 nəfər şübhəli şəxs saxlanılıb.

Türkiyədə son iki həftə ərzində FETÖ-yə qarşı keçirilən əməliyyatlarda 361 nəfər şübhəli şəxs saxlanılıb.

"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Daxili işlər naziri Əli Yerliqaya özünün X hesabında yazıb.

O bildirib ki, 46 vilayətdə FETÖ-yə qarşı keçirdikləri əməliyyatlarda qiyabi həbs cəzası olan və axtarışda olanlar saxlanılıb.