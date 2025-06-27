Türkiyədə iki həftədə FETÖ ilə əlaqəli 361 nəfər saxlanılıb

Türkiyədə son iki həftə ərzində FETÖ-yə qarşı keçirilən əməliyyatlarda 361 nəfər şübhəli şəxs saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Daxili işlər naziri Əli Yerliqaya özünün X hesabında yazıb.
O bildirib ki, 46 vilayətdə FETÖ-yə qarşı keçirdikləri əməliyyatlarda qiyabi həbs cəzası olan və axtarışda olanlar saxlanılıb.
"FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 361 şüpheli yakalandı"
46 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarımızda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün “güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, finans ve güncel eğitim yapılanmaları"… pic.twitter.com/mwbGHmpAvM