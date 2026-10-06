Tramp "The New York Times" qəzetinin bağlanacağını proqnozlaşdırır
- 06 oktyabr, 2026
- 06:36
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp "The New York Times" qəzetinin yaxın gələcəkdə fəaliyyətini dayandıra biləcəyini deyib və nəşrin mümkün bağlanmasını "Amerika üçün əla gün" adlandırıb.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
Tramp qəzetin jurnalistlərini faktları yoxlamadan onun haqqında yalan məlumatlar dərc etməkdə günahlandırıb.
"Yaxın gələcəkdə "The Times" qəzeti çirkli qapılarını bağlamağa məcbur olacaq və bu, Amerika üçün əla gün olacaq!" - ABŞ Prezidenti yazıb.
Tənqid, qəzetin 14-15 dekabrda G20 sammitinin keçirilməsi planlaşdırılan Mayami yaxınlığındakı Trampın Doral kurort kompleksinin fotoşəkilindən qaynaqlanıb. Amerika lideri şəklin qəsdən xoşagəlməz şəkildə təqdim olunduğunu iddia edib.
Tramp həmçinin "The New York Times" qəzetinə etibarın azaldığını və tirajının azaldığını bildirib.