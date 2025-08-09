ABŞ Prezidenti Donald Tramp hesab edir ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsi dünya müharibəsinə çevrilə bilər, lakin indi belə bir təhlükə yoxdur.
"Report"un məlumatına görə, bunu Tramp Ağ Evdə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə keçirilən üçtərəfli mərasimdə deyib.
"Dünya müharibəsi ola bilərdi. Mən də bunun qarşısını aldım", - ABŞ lideri administrasiyasının münaqişənin həlli istiqamətində göstərdiyi səylərə toxunaraq deyib.
"İndi yeganə sual bunu necə həll etməkdir. Bu, çox tezliklə baş verə bilər. Mən olmasaydım, dünya müharibəsi olardı", - Tramp vurğulayıb.