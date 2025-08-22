Haqqımızda

Tramp Boltonun evində axtarış aparılmasından xəbərsiz olduğunu bildirib

Tramp Boltonun evində axtarış aparılmasından xəbərsiz olduğunu bildirib ABŞ Prezidenti Donald Tramp keçmiş milli təhlükəsizlik müşaviri Con Boltonun evində axtarış aparılmasından xəbərsiz olduğunu bildirib.
Digər ölkələr
22 avqust 2025 20:42
Tramp Boltonun evində axtarış aparılmasından xəbərsiz olduğunu bildirib

ABŞ Prezidenti Donald Tramp keçmiş milli təhlükəsizlik müşaviri Con Boltonun evində axtarış aparılmasından xəbərsiz olduğunu bildirib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə BBC telekanalı məlumat yayıb.

Bununla belə, Ağ Evin rəhbəri Con Boltonun pərəstişkarı olmadığını vurğulayıb.

“Mən bu barədə bilmək istəmirəm. Buna ehtiyac yoxdur. Bəlkə də belə daha yaxşı olar”, - deyə o, keçmiş müşaviriniin evində axtarış aparılmasına reaksiya verib.

Buna baxmayaraq, Prezident Boltonu hökumətə sədaqətsiz hesab etdiyini vurğulayıb.

“O, çox qeyri-vətənpərvər ola bilər, bunu öyrənəcəyik”, - o, fikrini yekunlaşdırıb.

Qeyd edək ki, FTB əməkdaşları Prezident Trampın keçmiş müşaviri Con Boltonun evində axtarış aparıblar. Daha əvvəl o, 2020-ci ildə yazdığı “Bunun baş verdiyi otaq” kitabına məxfi məlumatları daxil etməkdə ittiham olunurdu. Trump məlumatların dövlət sirri olduğunu əsas gətirərək kitabın dərcini əngəlləməyə çalışsa da, prezidentin səyləri uğursuz olmuşdu.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Трамп заявил, что не был в курсе обыска в доме Болтона

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Lukaşenko Trampı Bakı ilə İrəvan arasında imzalanan sülh sazişinə görə təbrik edib
Lukaşenko Trampı Bakı ilə İrəvan arasında imzalanan sülh sazişinə görə təbrik edib
22 avqust 2025 21:50
Vaşinqtonda Milli Qvardiyaya silahdan istifadə etmək səlahiyyəti verilib
Vaşinqtonda Milli Qvardiyaya silahdan istifadə etmək səlahiyyəti verilib
22 avqust 2025 21:21
ABŞ-də hərbçi Çinin xeyrinə casusluqda təqsirli bilinib
ABŞ-də hərbçi Çinin xeyrinə casusluqda təqsirli bilinib
22 avqust 2025 21:15
İndoneziyada nazir müavinini korrupsiya ittihamları fonunda işdən çıxarılıb
İndoneziyada nazir müavinini korrupsiya ittihamları fonunda işdən çıxarılıb
22 avqust 2025 20:53
KİV: Kanada Amerika mallarına bir sıra rüsumları ləğv etməyi planlaşdırır
KİV: Kanada Amerika mallarına bir sıra rüsumları ləğv etməyi planlaşdırır
22 avqust 2025 20:35
Estoniya sülhməramlı missiya üçün Ukraynaya az sayda hərbçi göndərməyə hazırdır
Estoniya sülhməramlı missiya üçün Ukraynaya az sayda hərbçi göndərməyə hazırdır
22 avqust 2025 20:11
Kolumbiyada iki terror aktı nəticəsində 20-yə yaxın adam ölüb, onlarla insan yaralanıb
Kolumbiyada iki terror aktı nəticəsində 20-yə yaxın adam ölüb, onlarla insan yaralanıb
22 avqust 2025 20:01
FTB əməkdaşları Boltonun Vaşinqtondakı ofisinə gəlib - YENİLƏNİB
FTB əməkdaşları Boltonun Vaşinqtondakı ofisinə gəlib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 19:55
Tramp Putin və Zelenski arasındakı mümkün görüşdə iştirak etməməyi üstün tutur
Tramp Putin və Zelenski arasındakı mümkün görüşdə iştirak etməməyi üstün tutur
22 avqust 2025 19:51
Kaya Kallas: İranın ABŞ ilə qarşılıqlı fəaliyyətə hazır olması həlledici əhəmiyyət kəsb edir
Kaya Kallas: İranın ABŞ ilə qarşılıqlı fəaliyyətə hazır olması həlledici əhəmiyyət kəsb edir
22 avqust 2025 19:26

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi