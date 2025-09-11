İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Tramp ABŞ-də bayraqların yarıya endirilməsini əmr edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp sui-qəsd nəticəsində öldürülən amerikalı siyasi fəal Çarli Kirkin xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq ölkədə bayraqların yarıya endirilməsini əmr edib.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    "Həqiqətən, böyük Amerika vətənpərvəri olan Çarli Kirkin şərəfinə bazar günü axşam saat 18:00-a qədər Birləşmiş Ştatlardakı bütün Amerika bayraqlarının yarıya endirilməsini əmr edirəm", - Tramp paylaşımda bildirib.

