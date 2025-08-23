Haqqımızda

Tayvanda “Maanşan” AES-nin bərpası ilə bağlı referendum keçirilir

Tayvanda “Maanşan” AES-nin bərpası ilə bağlı referendum keçirilir Avqustun 23-də Tayvanda adanın üçüncü ən böyük Atom Elektrik Stansiyasının (AES) “Maanşan”nın fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı referendum başlayıb.
Digər ölkələr
23 avqust 2025 08:52
Tayvanda “Maanşan” AES-nin bərpası ilə bağlı referendum keçirilir

Avqustun 23-də Tayvanda adanın üçüncü ən böyük Atom Elektrik Stansiyasının (AES) “Maanşan”nın fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı referendum başlayıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə yerli Focus Taiwan (FT) KİV məlumat yayıb.

Referendumda sual belədir: “Səlahiyyətli orqan heç bir təhlükəsizlik probleminin olmadığını təsdiqlədikdən sonra üçüncü atom elektrik stansiyasının fəaliyyətini davam etdirməsi ilə razısınızmı?”

“Taipower” dövlət şirkətinin idarə heyətinin sədri Zeng Venşeng ümidvar olduğunu bildirib ki, səsvermənin nəticələrindən asılı olmayaraq, AES-də təhlükəsizlik yoxlaması aparılacaq.

Onun sözlərinə görə, yoxlama başa çatdıqdan və potensial risklər müəyyən edildikdən sonra bu məsələ ilə bağlı da referendum keçirilməlidir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Eksklüziv xəbərlər

DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi