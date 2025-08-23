Tayvanda “Maanşan” AES-nin bərpası ilə bağlı referendum keçirilir

Avqustun 23-də Tayvanda adanın üçüncü ən böyük Atom Elektrik Stansiyasının (AES) “Maanşan”nın fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı referendum başlayıb.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə yerli Focus Taiwan (FT) KİV məlumat yayıb.
Referendumda sual belədir: “Səlahiyyətli orqan heç bir təhlükəsizlik probleminin olmadığını təsdiqlədikdən sonra üçüncü atom elektrik stansiyasının fəaliyyətini davam etdirməsi ilə razısınızmı?”
“Taipower” dövlət şirkətinin idarə heyətinin sədri Zeng Venşeng ümidvar olduğunu bildirib ki, səsvermənin nəticələrindən asılı olmayaraq, AES-də təhlükəsizlik yoxlaması aparılacaq.
Onun sözlərinə görə, yoxlama başa çatdıqdan və potensial risklər müəyyən edildikdən sonra bu məsələ ilə bağlı da referendum keçirilməlidir.