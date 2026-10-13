Naxçıvanda bank əmanətləri 46 % artıb
Maliyyə
- 13 oktyabr, 2026
- 15:17
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Bu il oktyabrın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin banklarda 48,3 milyon manat əmanəti olub.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, ötən il oktyabrın 1-nə nisbətən 45,9 % çoxdur.
Əmanətlərin 94,5 %-i milli, 5,5 %-i xarici valyutada qoyulub. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə milli valyutada olan əmanətlərin məbləği 47,3 %, xarici valyutada qoyulmuş əmanətlərin məbləği isə 24,9 % artıb.
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