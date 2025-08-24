Haqqımızda

"Syria TV": Suriyada druzlar "milli qvardiya"da birləşir

"Syria TV": Suriyada druzlar "milli qvardiya"da birləşir Suriyada Əs-Süveyda əyalətində ən azı 30 silahlı qruplaşma radikal druz şeyxi Hikmət əl-Həcərinin rəhbərliyi altında birləşərək özlərini "milli qvardiya" adlandırıblar.
Digər ölkələr
24 avqust 2025 03:47
Syria TV: Suriyada druzlar milli qvardiyada birləşir

Suriyada Əs-Süveyda əyalətində ən azı 30 silahlı qruplaşma radikal druz şeyxi Hikmət əl-Həcərinin rəhbərliyi altında birləşərək özlərini "milli qvardiya" adlandırıblar.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Syria TV" məlumat yayıb.

Məlumata görə, "milli qvardiya"nın vəzifələrinə "sərhədlərin qorunması, silahlı şəxslərin, silah və narkotik qaçaqmalçılığının qarşısının alınması" daxil olacaq. Bundan əlavə, o, əyalətin güc və hərbi qurumlarının "gələcəkdə dövlət strukturuna inteqrasiyasına hazırlıq çərçivəsində" təşkili üzərində işləyəcək.

Öz növbəsində, "Asharq al-Awsat" qəzeti qeyd edib ki, bəzi məlumatlara görə, "milli qvardiya"nın sayı 4-5 min döyüşçüyə çata bilər. Nəşr həmçinin bildirib ki, druz liderləri arasında onların qruplaşmalarının əl-Həcərinin ordusuna qoşulması məsələsində parçalanma baş verib.

Qeyd edək ki, əl-Həcəri ziddiyyətli şəxsiyyətdir və Suriya hakimiyyəti onu separatçı mövqe tutmaqda ittiham edir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Syria TV: В Сирии формирования друзов объединяются в "национальную гвардию"

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Çində 4,6 bal gücündə zəlzələ baş verib
Çində 4,6 bal gücündə zəlzələ baş verib
24 avqust 2025 03:13
WSJ: Pentaqon Ukraynaya Rusiyanın dərinliklərinə zərbə endirməyi qadağan edib
WSJ: Pentaqon Ukraynaya Rusiyanın dərinliklərinə zərbə endirməyi qadağan edib
24 avqust 2025 02:42
Nyu-York meri vəzifəsinə namizəd Zohran Mamdani ianə toplama yarışına liderlik edir
Nyu-York meri vəzifəsinə namizəd Zohran Mamdani ianə toplama yarışına liderlik edir
24 avqust 2025 01:49
KİV: ABŞ sualtı qayıqlara nəzarət üçün Qrenlandiyaya təyyarə göndərib
KİV: ABŞ sualtı qayıqlara nəzarət üçün Qrenlandiyaya təyyarə göndərib
24 avqust 2025 01:15
Belçikada ABŞ-dən idxaldan imtina etmək üçün soya istehsalına başlanılıb
Belçikada ABŞ-dən idxaldan imtina etmək üçün soya istehsalına başlanılıb
24 avqust 2025 00:51
KİV: Gün ərzində Qəzzada azı 70 nəfər həlak olub
KİV: Gün ərzində Qəzzada azı 70 nəfər həlak olub
24 avqust 2025 00:34
KİV: Nigeriya HHQ Kamerun sərhədi yaxınlığında 35 silahlını məhv edib
KİV: Nigeriya HHQ Kamerun sərhədi yaxınlığında 35 silahlını məhv edib
24 avqust 2025 00:01
İsrail hərbçiləri Qəzzada mövqelərini möhkəmləndirir
İsrail hərbçiləri Qəzzada mövqelərini möhkəmləndirir
23 avqust 2025 23:11
CAR Prezidenti Fransa, Finlandiya və Ukrayna liderləri ilə telefonla danışıb
CAR Prezidenti Fransa, Finlandiya və Ukrayna liderləri ilə telefonla danışıb
23 avqust 2025 23:01
Rusiya ordusu Dnepropetrovsku atəşə tutub, ölən və yaralananlar var
Rusiya ordusu Dnepropetrovsku atəşə tutub, ölən və yaralananlar var
23 avqust 2025 22:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi