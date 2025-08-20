Haqqımızda

Suriyanın Liviyadakı səfirliyi 13 ildən sonra fəaliyyətini bərpa edib Suriya Ərəb Respublikasının Liviyadakı səfirliyi 13 ildən sonra fəaliyyətini bərpa edib.
20 avqust 2025 23:35
Suriya Ərəb Respublikasının Liviyadakı səfirliyi 13 ildən sonra fəaliyyətini bərpa edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tripolidəki Milli Razılıq Hökuməti məlumat yayıb.

Belə ki, Suriya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndə heyəti artıq Liviyanın paytaxtında yerləşən müvəqqəti qərargahında konsulluq xidmətləri göstərməyə başlayıb.

Bundan əvvəl Suriya ilə Liviya arasında birbaşa uçuşlar uzun fasilədən sonra bərpa edilib. “Syrian Airlines” aviaşirkətinin ilk reysi Dəməşq Beynəlxalq Hava Limanından Tripoliyə uçub.

Rus versiyası Посольство Сирии в Ливии возобновило свою работу спустя 13 лет

