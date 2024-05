Suriyadan 5-i azyaşlı olmaqla 11 ABŞ vətəndaşı ölkələrinə qaytarılıb

Suriyanın şimal-şərqindən 5-i azyaşlı olmaqla 11 ABŞ vətəndaşı ölkəyə qaytarılıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Metyu Miller "X"də yazıb.

O qeyd edib ki, bu, ABŞ vətəndaşlarının Suriyanın şimal-şərqindən indiyə qədər ən böyük repatriasiyası olub: "Bu əməliyyatın bir hissəsi olaraq ABŞ Kanada, Finlandiya və Niderlanddan olan vətəndaşların repatriasiyasını da asanlaşdırıb".

Today, the U.S. repatriated 11 U.S. citizens, including 5 minors, in the largest single repatriation of U.S. citizens from northeast Syria to date. As a part of this operation the U.S. also facilitated the repatriation of citizens from Canada, Finland, and the Netherlands.