Son sutkada İsrailin Livana zərbələri nəticəsində 34 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 13 aprel, 2026
- 21:07
Ötən sutka ərzində İsrailin Livanın cənubuna endirdiyi aviazərbələr nəticəsində 34 nəfər ölüb, 174 nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə respublikanın Səhiyyə Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Martın 2-də hərbi eskalasiya başlayandan bəri Livanda İsrailin zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 2 089-u, yaralıların sayı isə 6 762-ni ötüb. Ölənlər arasında 1 671 kişi, 166 uşaq və 252 qadın var", - bəyanatda deyilir.
04:54
Şimali Koreya qanadlı raketləri sınaqdan keçiribDigər ölkələr
04:17
Video
ABŞ Sakit okeanda narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endiribDigər ölkələr
03:35
İran beş ərəb ölkəsindən müharibədə "ABŞ ilə əlbir olduqları üçün" təzminat tələb edibDigər ölkələr
03:11
Vens: ABŞ İrandakı məqsədlərinə çatıbDigər ölkələr
02:35
Aİ Macarıstanın yeni liderinə 35 milyard avroya çıxış üçün onlarla şərt irəli sürübDigər ölkələr
02:08
Şimali Kipr XİN: BMT-nin sülhməramlı qüvvələri bitərəflik prinsipindən uzaqlaşıbDigər ölkələr
01:41
Rusiya XİN: Əraqçi İran-ABŞ danışıqlarının təfərrüatları barədə Lavrovu məlumatlandırıbRegion
01:17
Vladiqafqazdakı pirotexnika anbarında baş verən partlayışda ölənlərin sayı üçə çatıbRegion
00:44