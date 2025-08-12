Haqqımızda

Rutte və Tusk Trampla Ukrayna üzrə danışıqlara qatılacaq

Rutte və Tusk Trampla Ukrayna üzrə danışıqlara qatılacaq NATO-nun baş katibi Mark Rutte, Polşanın Baş naziri Donald Tusk və digər Avropa liderləri avqustun 13-də ABŞ Prezidenti Donald Trampla Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı onlayn danışıqlarda iştirak edəcəklər.
Digər ölkələr
12 avqust 2025 22:29
Rutte və Tusk Trampla Ukrayna üzrə danışıqlara qatılacaq

NATO-nun baş katibi Mark Rutte, Polşanın Baş naziri Donald Tusk və digər Avropa liderləri avqustun 13-də ABŞ Prezidenti Donald Trampla Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı onlayn danışıqlarda iştirak edəcəklər.

Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

Görüş Almaniya kansleri Fridrix Mertsin təşəbbüsü ilə avqustun 15-də Alyaskada keçiriləcək ABŞ-Rusiya sammiti ərəfəsində baş tutacaq.

Bir neçə raundda keçiriləcək danışıqlarda Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski və Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen də iştirak edəcək. Aİ-nin xarici işlər naziri Kaya Kallas daha əvvəl deyib ki, Avropa liderləri Trampı “Avropa və Ukraynanın maraqlarını müdafiə etməyə” çağırmaq və Moskvaya güzəştə getməmək, təzyiq dilindən istifadə etmək niyyətindədirlər.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Рютте и Туск присоединятся к переговорам с Трампом по Украине

Ən vacib xəbərlər

Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi