Haqqımızda

Rusiya neftin hər barelinə görə Hindistana 5 dollar endirim təklif edib

Rusiya neftin hər barelinə görə Hindistana 5 dollar endirim təklif edib Rusiya Hindistana neft tədarükünü davam etdirmək üçün hər barelə 5 dollar endirim təklif edib.
Digər ölkələr
8 avqust 2025 03:42
Rusiya neftin hər barelinə görə Hindistana 5 dollar endirim təklif edib

Rusiya Hindistana neft tədarükünü davam etdirmək üçün hər barelə 5 dollar endirim təklif edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" məlumat yayıb.

Agentliyin məlumatına görə, Rusiyanın "Urals" markalı xam nefti Hindistan limanlarında "Dated Brent" bençmarkı ilə müqayisədə hər barel üçün 5 dollardan çox endirimlə satılmağa başlayıb. Bir həftə əvvəl isə Rusiya neftinə endirimlər sıfıra bərabər idi.

"Kpler Ltd." analitik şirkətinin məlumatına görə, endirim Avropa İttifaqı və ABŞ-nin sanksiyalarını sərtləşdirməsi ilə əlaqədar tətbiq edilib.

Daha əvvəl, Hindistanda dövlət neft emalı zavodlarının (NEZ) müvəqqəti olaraq Rusiya neftini almaqdan imtina etdiyinə dair məlumatlar yayılmışdı.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Bloomberg: Россия предложила Индии скидку в $5 за баррель для продолжения закупок

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Tramp: Avqustun 8-də Ağ Evdə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalanacaq
Tramp: Avqustun 8-də Ağ Evdə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalanacaq
8 avqust 2025 03:13
Airbus sifarişləri iyul ayında 29 dəfə azalıb
"Airbus" sifarişləri iyul ayında 29 dəfə azalıb
8 avqust 2025 02:29
KİV: ABŞ-nin qızıl külçələrə yeni rüsum tətbiq etməsi İsveçrəyə zərbə vura bilər
KİV: ABŞ-nin qızıl külçələrə yeni rüsum tətbiq etməsi İsveçrəyə zərbə vura bilər
8 avqust 2025 02:07
Hizbullah Livan hökumətinin tərk-silah qərarına reaksiya verib
"Hizbullah" Livan hökumətinin tərk-silah qərarına reaksiya verib
8 avqust 2025 01:45
Tramp: ABŞ-nin Rusiyaya qarşı sonrakı addımları Putindən asılı olacaq
Tramp: ABŞ-nin Rusiyaya qarşı sonrakı addımları Putindən asılı olacaq
8 avqust 2025 01:06
Tramp rusiyalı həmkarı ilə görüşmək üçün şərt irəli sürməyib - YENİLƏNİB
Tramp rusiyalı həmkarı ilə görüşmək üçün şərt irəli sürməyib - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 00:43
İsrailin Təhlükəsizlik Kabineti Qəzza zolağının tamamilə hərbi nəzarətə alınmasını müzakirə edir
İsrailin Təhlükəsizlik Kabineti Qəzza zolağının tamamilə hərbi nəzarətə alınmasını müzakirə edir
8 avqust 2025 00:27
Hindistan ABŞ-nin tarif artımı fonunda yeni ixrac bazarları axtaracaq
Hindistan ABŞ-nin tarif artımı fonunda yeni ixrac bazarları axtaracaq
8 avqust 2025 00:10
Tel-Əvivdə İsrail hökumətinə qarşı etiraz aksiyası keçirilir
VideoTel-Əvivdə İsrail hökumətinə qarşı etiraz aksiyası keçirilir
8 avqust 2025 00:05
Dövlət Departamenti ABŞ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etmək niyyətini təsdiqləməyib
Dövlət Departamenti ABŞ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etmək niyyətini təsdiqləməyib
7 avqust 2025 23:58

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi