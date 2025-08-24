Haqqımızda

Rubio: ABŞ Ukraynanın müstəqil dövlət kimi gələcəyinə sadiqdir

Rubio: ABŞ Ukraynanın müstəqil dövlət kimi gələcəyinə sadiqdir ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Ukraynanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib və Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həllinə ümid etdiyini bildirib.
Digər ölkələr
24 avqust 2025 12:29
Rubio: ABŞ Ukraynanın müstəqil dövlət kimi gələcəyinə sadiqdir

ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Ukraynanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib və Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həllinə ümid etdiyini bildirib.

"Report"un xəbərinə görə, onun bəyanatı Dövlət Departamentinin saytında dərc olunub.

"Birləşmiş Ştatlar Ukraynanın müstəqil dövlət kimi gələcəyinə sadiqdir. Biz Ukraynanın suverenliyini dəstəkləyən və onun uzunmüddətli təhlükəsizliyinə zəmanət verən, davamlı sülhə aparan danışıqlar yolu ilə nizamlanmaya inanırıq", - onun təbrikində deyilir.

O əlavə edib ki, Vaşinqton hər iki ölkənin dinc və firavan gələcəyi naminə Kiyevlə iqtisadi və təhlükəsizlik sahələrində tərəfdaşlığını daha da inkişaf etdirməyi səbirsizliklə gözləyir.

Qeyd edək ki, Ukrayna avqustun 24-də Müstəqillik Gününü qeyd edir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Рубио: США привержены будущему Украины как независимого государства и верят в урегулирование путем переговоров

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
18 avqust 2025 13:30
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
VideoŞəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
18 avqust 2025 12:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi