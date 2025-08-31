    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Rheinmetall Ukraynaya hər il 100-200 min mərmi tədarük etməyi planlaşdırır

    Almaniyanın "Rheinmetall" müdafiə konserni Unterlüss şəhərindəki yeni zavodundan Ukraynaya hər il 100-200 min aralığında mərmi tədarük etmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə şirkətin rəhbəri Armin Papperqer "Deutsche Welle"yə müsahibəsində danışıb.

    O bildirib ki, zavoddan ilk 25 min mərmi bu il Ukraynaya göndəriləcək.

    Məlumata görə, konsern yeni zavodda ildə 350 min ədəd mərmi istehsal etməyi planlaşdırır.

    "Gələn il biz 150 min və daha çox məhsul istehsal edə biləcəyik. Sonra bu sayı 350 minə qədər artıracağıq. Bu, Almaniya və Ukrayna üçündür. Ona görə də hesab edirəm ki, gələn il biz Ukraynaya ən azı 100 min, daha sonra, bəlkə də, 200 min mərmi tədarük edə biləcəyik. Qalanı isə digər tərəfdaşlar üçün nəzərdə tutulub", - o bildirib.

    Papperqer konsernin Ukraynada dron istehsalına investisiya yatırmaq planlarının olduğunu da təsdiqləyib: "Biz bunu nəzərdən keçiririk".

    Rus Versiası Rus Versiası
    Rheinmetall планирует с нового завода ежегодно поставлять 100-200 тыс. снарядов в Украину

