    Rheinmetall планирует с нового завода ежегодно поставлять 100-200 тыс. снарядов в Украину

    Другие страны
    • 31 августа, 2025
    • 14:35
    Rheinmetall планирует с нового завода ежегодно поставлять 100-200 тыс. снарядов в Украину

    Германский оборонный концерн Rheinmetall намерен поставлять ежегодно в Украину 100-200 тыс. снарядов со своего нового завода в населенном пункте Унтерлюс (федеральная земля Нижняя Саксония).

    Как передает Report, об этом сообщил глава компании Армин Паппергер в интервью медиагруппе Deutsche Welle.

    "Первые 25 тыс. снарядов с этого завода в текущем году отправятся в Украину", - сказал он.

    По его словам, концерн рассчитывает производить на новом предприятии 350 тыс. снарядов в год. "В следующем году мы сможем произвести 150 тыс. и более. А затем - поскольку у нас есть кривая наращивания мощностей - мы вырастем до 350 тыс. Это для Германии и для Украины", - утверждал он. "Поэтому я думаю, что в следующем году мы сможем поставить минимум 100 тыс., а затем, возможно, 200 тыс. в Украину. Остальное предназначено для других партнеров", - заявил глава Rheinmetall.

    Паппергер также подтвердил, что у концерна есть планы инвестировать в производство дронов в Украине. "Мы рассматриваем это, абсолютно верно", - сказал он. В то же время, по его словам, Rheinmetall не заинтересован в "очень маленьких квадрокоптерах и прочем". "Нас интересуют технологии, более крупные дроны. Если будут возможности, мы это сделаем", - утверждал он.

