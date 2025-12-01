İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Reuters": Trampın bəyanatına baxmayaraq, Venesuelanın hava məkanı açıqdır

    Digər ölkələr
    • 01 dekabr, 2025
    • 01:49
    Reuters: Trampın bəyanatına baxmayaraq, Venesuelanın hava məkanı açıqdır

    Rəsmi Vaşinqton ABŞ Prezidenti Donald Trampın Bolivar Respublikasının hava məkanının bağlanması ilə bağlı açıqlamalarına baxmayaraq, Venesuela səmasını rəsmi şəkildə pilotsuz zona elan etməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters"a amerikalı rəsmilər məlumat verib.

    Agentliyin mənbələri bildiriblər ki, hərbi qüvvələr tərəfindən Venesuela üzərində hava məkanının bağlanması ilə bağlı hər hansı addımdan xəbərsizdirlər. Pentaqon və Ağ Ev "Reuters"in sorğularına cavab verməyib.

    Bundan bir gün əvvəl Donald Tramp "Venesuela səmasının bağlanacağını" demişdi. Karakas bu sözləri əsassız aqressiya adlandırıb və daha sonra altı böyük beynəlxalq aviaşirkəti uçuş hüququndan məhrum edib. Həmin şirkətlər ölkəyə reysləri dayandırmağa məcbur olublar.

    Venesuela Hava məkanı açıq
