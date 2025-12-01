Reuters: Небо над Венесуэлой открыто, несмотря на заявления Трампа

Соединенные Штаты официально не объявляли беспилотной зоной небо над Венесуэлой, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства боливарианской республики.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Источники агентства заявили, что им ничего не известно о каких-либо шагах со стороны военных по закрытию воздушного пространства над Венесуэлой. Пентагон и Белый дом на запросы Reuters не ответили.

Накануне Дональд Трамп заявил, что "небо над Венесуэлой будет закрыто". В Каракасе назвали эти слова необоснованной агрессией, а затем лишили права на полеты шесть крупных международных авиакомпаний - они были вынуждены приостановить рейсы в страну.