Reuters: Небо над Венесуэлой открыто, несмотря на заявления Трампа
Другие страны
- 01 декабря, 2025
- 01:16
Соединенные Штаты официально не объявляли беспилотной зоной небо над Венесуэлой, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства боливарианской республики.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Источники агентства заявили, что им ничего не известно о каких-либо шагах со стороны военных по закрытию воздушного пространства над Венесуэлой. Пентагон и Белый дом на запросы Reuters не ответили.
Накануне Дональд Трамп заявил, что "небо над Венесуэлой будет закрыто". В Каракасе назвали эти слова необоснованной агрессией, а затем лишили права на полеты шесть крупных международных авиакомпаний - они были вынуждены приостановить рейсы в страну.
Последние новости
01:16
Reuters: Небо над Венесуэлой открыто, несмотря на заявления ТрампаДругие страны
00:47
В Европе пытаются убедить США не сокращать численность войск на континентеДругие страны
00:22
Дуров заявил о запуске децентрализованной вычислительной сети CocoonИКТ
00:00
Минуло 5 лет со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупацииВнутренняя политика
23:54
Видео
В Майами завершились переговоры между делегациями США и Украины - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
23:36
Число жертв наводнения в Индонезии превысило 440Другие страны
23:07
В Мадриде десятки тысяч вышли на протесты, требуя досрочных выборов в парламентДругие страны
22:58
В МИД Украины положительно оценили переговоры с США в МайамиДругие страны
22:39