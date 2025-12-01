Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Reuters: Небо над Венесуэлой открыто, несмотря на заявления Трампа

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 01:16
    Соединенные Штаты официально не объявляли беспилотной зоной небо над Венесуэлой, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства боливарианской республики.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

    Источники агентства заявили, что им ничего не известно о каких-либо шагах со стороны военных по закрытию воздушного пространства над Венесуэлой. Пентагон и Белый дом на запросы Reuters не ответили.

    Накануне Дональд Трамп заявил, что "небо над Венесуэлой будет закрыто". В Каракасе назвали эти слова необоснованной агрессией, а затем лишили права на полеты шесть крупных международных авиакомпаний - они были вынуждены приостановить рейсы в страну.

