Haqqımızda

Putini Alyaskada ABŞ-nin xüsusi xidmət orqanları mühafizə edəcək

Putini Alyaskada ABŞ-nin xüsusi xidmət orqanları mühafizə edəcək ​​​​​​​Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri və ABŞ-nin Məxfi Xidməti Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Alyaska səfəri zamanı onun təhlükəsizliyini birgə təmin edəcək.
Digər ölkələr
13 avqust 2025 05:13
Putini Alyaskada ABŞ-nin xüsusi xidmət orqanları mühafizə edəcək

Rusiya təhlükəsizlik qüvvələri və ABŞ-nin Məxfi Xidməti Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Alyaska səfəri zamanı onun təhlükəsizliyini birgə təmin edəcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə TASS ABŞ Məxfi Xidmətinin keçmiş əməkdaşı Robert Makdonalda istinadən məlumat yayıb.

Makdonald vurğulayıb ki, siyasi fikir ayrılıqları dövlət başçılarının səfərlərinin təhlükəsizlik protokoluna təsir etmir.

"Prezident Putinin Rusiyadan şəxsi mühafizəsi və ABŞ-nin Məxfi Xidmətindən əlavə müdafiəsi olacaq. Bu yanaşma beynəlxalq təcrübəyə uyğundur", - ekspert bildirib.

Donald Tramp və Vladimir Putin avqustun 15-də Alyaskada görüşəcək.

Kreml sammitin tarixini və yerini təsdiqləyib. Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakovun sözlərinə görə, Alyaskanın seçilməsi məntiqlidir - Rusiya Federasiyası və ABŞ-nin iqtisadi maraqları burada, o cümlədən Arktikada kəsişir.

Danışıqların əsas mövzusu Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasının axtarışıdır. Moskva Trampı növbəti görüşü Rusiyada keçirməyə dəvət edib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Американские спецслужбы будут охранять Путина во время его визита на Аляску

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan - Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan - Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi