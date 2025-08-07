Haqqımızda

Putin ilin sonunda Hindistana səfər edəcək

Putin ilin sonunda Hindistana səfər edəcək Rusiya Prezidenti Vladimir Putin avqustun sonunda Hindistana səfər edəcək.
Digər ölkələr
7 avqust 2025 13:37
Putin ilin sonunda Hindistana səfər edəcək

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu ilin sonunda Hindistana səfər edəcək.

"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Hindistanın Baş nazirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Acit Doval bildirib.

"Hazırda biz çox yaxşı münasibətlər qurmuşuq, ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndiririk. Bundan əlavə, yüksək səviyyədə qarşılıqlı əlaqə saxlayırıq. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin ilin sonunda ölkəmizə planlaşdırılan səfəri barədə məlumat almağımıza şad olduq", - o qeyd edib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Putin to visit India in end of year
Rus versiyası Путин совершит визит в Индию в конце года

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Zelenski: Rusiyanın logistikası və neft emalı Ukraynanın cavab zərbələrinin hədəfidir
Zelenski: Rusiyanın logistikası və neft emalı Ukraynanın cavab zərbələrinin hədəfidir
7 avqust 2025 14:00
Tayvan sahillərində 5,9 maqnitudalı zəlzələ olub
Tayvan sahillərində 5,9 maqnitudalı zəlzələ olub
7 avqust 2025 12:31
Uşakov: Yaxın günlərdə Putin və Trampın görüşü baş tutacaq
Uşakov: Yaxın günlərdə Putin və Trampın görüşü baş tutacaq
7 avqust 2025 12:07
Kamboca və Tailand daimi atəşkəslə bağlı razılığa gəlib
Kamboca və Tailand daimi atəşkəslə bağlı razılığa gəlib
7 avqust 2025 12:01
Yaponiyada təlimlər zamanı qırıcı qəzaya uğrayıb
Yaponiyada təlimlər zamanı qırıcı qəzaya uğrayıb
7 avqust 2025 11:22
ABŞ məhkəmələrinin elektron sistemi haker hücumuna məruz qalıb
ABŞ məhkəmələrinin elektron sistemi haker hücumuna məruz qalıb
7 avqust 2025 10:26
Trampın təsdiq etdiyi tariflər qüvvəyə minib
Trampın təsdiq etdiyi tariflər qüvvəyə minib
7 avqust 2025 08:20
Cənubi Koreyada ABŞ ilə birgə genişmiqyaslı hərbi təlimlər keçiriləcək
Cənubi Koreyada ABŞ ilə birgə genişmiqyaslı hərbi təlimlər keçiriləcək
7 avqust 2025 08:11
Çinin cənubunda torpaq sürüşməsi nəticəsində azı iki nəfər ölüb
Çinin cənubunda torpaq sürüşməsi nəticəsində azı iki nəfər ölüb
7 avqust 2025 07:07
ABŞ-nin “Patriot”un saxlanması və istehsalına xərcləyəcəyi məbləğ məlum olub
ABŞ-nin “Patriot”un saxlanması və istehsalına xərcləyəcəyi məbləğ məlum olub
7 avqust 2025 06:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi