Putin ilin sonunda Hindistana səfər edəcək

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu ilin sonunda Hindistana səfər edəcək.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Hindistanın Baş nazirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Acit Doval bildirib.
"Hazırda biz çox yaxşı münasibətlər qurmuşuq, ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndiririk. Bundan əlavə, yüksək səviyyədə qarşılıqlı əlaqə saxlayırıq. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin ilin sonunda ölkəmizə planlaşdırılan səfəri barədə məlumat almağımıza şad olduq", - o qeyd edib.