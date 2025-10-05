İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Peter Siyarto: "Çexiyada keçirilən seçkilər Aİ-də yeni siyasi vəziyyət yaradır"

    Digər ölkələr
    • 05 oktyabr, 2025
    • 19:13
    Peter Siyarto: Çexiyada keçirilən seçkilər Aİ-də yeni siyasi vəziyyət yaradır

    Çexiyada keçirilən seçkilərdə Andrey Babişin rəhbərlik etdiyi ANO (Narazı Vətəndaşların Fəaliyyəti) hərəkatının qələbəsi bütün Avropa İttifaqında tamamilə yeni siyasi vəziyyət yaradır ki, burada sağçı mühafizəkar qüvvələr güclənir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstanın xarici işlər və ticarət naziri Peter Siyarto Kossuth radiostansiyasında çıxışı zamanı deyib.

    O, hesab edir ki, vətənpərvər siyasətçi indi Çexiyada hökumət başçısı postunu tuta bilər:

    "Digər tərəfdən, Avropa İttifaqında tamamilə fərqli siyasi dövr başlayır, çünki üç Mərkəzi Avropa ölkəsində (Macarıstan, Slovakiya və Çexiya) hakimiyyətdə vətənpərvər baş nazirlər – Viktor Orban, Robert Fitso və Andrey Babiş olacaq".

    Orban və Babiş Avropa İttifaqı ölkələrində liberal demokratik partiyalara qarşı mübarizə aparan və Avropa Parlamentində eyniadlı fraksiya yaradan sağçı mühafizəkar "Avropa Vətənpərvərləri" koalisiyasının yaradıcılarıdır.

    Macaristan Avropa İttifaqı

    Son xəbərlər

    19:50

    Çində çikunqunya virusuna 3 mindən çox yeni yoluxma qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    19:33

    ABŞ-də baş verən atışmada iki nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    19:28

    Premyer Liqa: Turun son matçında "Şamaxı" səfərdə "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    19:23

    Gürcüstanda təxribat üçün nəzərdə tutulmuş silah və partlayıcı maddələr aşkarlanıb

    Region
    19:13

    Peter Siyarto: "Çexiyada keçirilən seçkilər Aİ-də yeni siyasi vəziyyət yaradır"

    Digər ölkələr
    19:05

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın cüdo yığması qarışıq komanda növündə qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    18:40

    Boks üzrə qızıl medalın sahibi: "MDB Oyunları mənə böyük təcrübə qazandırıb"

    Fərdi
    18:36

    Rassel "Formula 1" üzrə Sinqapur Qran-prisinin qalibi olub

    Formula 1
    18:30

    Rubio: Qəzza planına Fələstin texnokratik hökumətinin yaradılması daxildir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti