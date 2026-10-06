"OpenAI" BƏƏ fondları ilə 10 mlrd dollara qədər vəsait cəlb etmək üçün danışıqlar aparır
Digər ölkələr
- 06 oktyabr, 2026
- 05:11
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"OpenAI" şirkəti azı 30 milyard dollar dəyərində yeni maliyyələşdirmə mərhələsində iştirak etmək üçün BƏƏ investisiya fondları ilə danışıqlar aparır.
"Report"un "Bloomberg"ə istinadən məlumatına görə, BƏƏ investorları "OpenAI"ı birgə maliyyələşdirmək üçün tərəfdaşlıq yaratmaq imkanlarını müzakirə edirlər.
Agentliyin mənbələrinin məlumatına görə, BƏƏ fondlarından ümumi potensial investisiya 10 milyard dollara çata bilər.
Amerika investisiya şirkəti "BlackRock" da maliyyələşdirmə mərhələsinə qoşulmağı düşünür.
"Bloomberg" daha əvvəl "OpenAI"ın şirkətin dəyərini təxminən 1,4 trilyon dollara çatdırmaqla azı 30 milyard dollar cəlb etməyi gözlədiyini bildirib.
Bloomberg: OpenAI ведет переговоры с фондами ОАЭ о привлечении до $10 млрд
OpenAI in talks with UAE investment funds to raise up to $10 billion
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