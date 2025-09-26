Kreml: NATO ölkələrinin Rusiya təyyarələrini vurmağa hazır olması ilə bağlı bəyanatları məsuliyyətsizlikdir
- 26 sentyabr, 2025
- 15:11
Avropa ölkələri nümayəndələrinin Rusiya təyyarələrinin alyans üzvlərinin hava məkanına daxil olması halında NATO-nun onları vurmağa hazır olması barədə bəyanatları məsuliyyətsizlikdir.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Rusiya təyyarələrinin başqa ölkənin hava məkanını pozduğu və səmasına daxil olduğu barədə ittihamlar əsassızdır, buna dair hər hansı sübutlar təqdim edilməyib.
"Bizim hərbi təyyarələrimiz bütün uçuşları beynəlxalq qaydalara uyğun şəkildə həyata keçirir", - D.Peskov əlavə edib.
