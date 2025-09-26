İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Kreml: NATO ölkələrinin Rusiya təyyarələrini vurmağa hazır olması ilə bağlı bəyanatları məsuliyyətsizlikdir

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 15:11
    Kreml: NATO ölkələrinin Rusiya təyyarələrini vurmağa hazır olması ilə bağlı bəyanatları məsuliyyətsizlikdir

    Avropa ölkələri nümayəndələrinin Rusiya təyyarələrinin alyans üzvlərinin hava məkanına daxil olması halında NATO-nun onları vurmağa hazır olması barədə bəyanatları məsuliyyətsizlikdir.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya təyyarələrinin başqa ölkənin hava məkanını pozduğu və səmasına daxil olduğu barədə ittihamlar əsassızdır, buna dair hər hansı sübutlar təqdim edilməyib.

    "Bizim hərbi təyyarələrimiz bütün uçuşları beynəlxalq qaydalara uyğun şəkildə həyata keçirir", - D.Peskov əlavə edib.

    В Кремле считают безответственными заявления о готовности стран НАТО сбивать самолеты РФ

