В Кремле считают безответственными заявления о готовности стран НАТО сбивать самолеты РФ
Другие страны
- 26 сентября, 2025
- 15:03
Заявления представителей европейских стран о готовности НАТО сбивать российские самолеты в случае их вторжения в воздушное пространство членов альянса безответственны.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, обвинения в адрес России, что ее самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то небо, беспочвенны, сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было.
"Мы настаиваем, что все наши полеты военные самолеты осуществляют в строгом соответствии с международными правилами", - добавил Песков.
Последние новости
16:11
"Армянский нацконгресс" не войдет в блок с силами Кочаряна и Саргсяна против ПашинянаВ регионе
16:06
Фото
В ГЭЦ прошла встреча с детьми шехидов Отечественной войныНаука и образование
15:59
В Баку обсудили вклад Узеира Гаджибейли в мировое музыкальное искусствоKультурная политика
15:58
Спикер парламента Армении исключил проведение внеочередных выборовВ регионе
15:58
Фото
В Пакистане состоялась конференция на тему "27 сентября - День памяти: Славный героизм"Внешняя политика
15:54
В Египте частично обрушилось здание после пожара, есть жертвыДругие страны
15:52
Сырский: Попавшие в ловушку у Казенного Торца подразделения РФ уничтожаютсяДругие страны
15:50
АБР рекомендует к модернизации Говсанской станции очистки сточных вод привлечь частный секторИнфраструктура
15:50