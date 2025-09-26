В Кремле считают безответственными заявления о готовности стран НАТО сбивать самолеты РФ

Заявления представителей европейских стран о готовности НАТО сбивать российские самолеты в случае их вторжения в воздушное пространство членов альянса безответственны.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, обвинения в адрес России, что ее самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то небо, беспочвенны, сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было.

"Мы настаиваем, что все наши полеты военные самолеты осуществляют в строгом соответствии с международными правилами", - добавил Песков.