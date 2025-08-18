Koreya Respublikası və ABŞ “Ulchi Freedom Shield” təlimlərinə başlayır

Haqqımızda

18 avqust 2025 04:54
Koreya Respublikası və ABŞ Silahlı Qüvvələri Koreya yarımadasının cənubunda 28 avqusta qədər davam edəcək geniş miqyaslı "Ulchi Freedom Shield" təlimlərinə başlayıblar.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, təlimlər birgə müdafiə qabiliyyətini, əməliyyat uyğunluğunu artırmaq və bütün sahələrdə real təhdidlər zamanı fəaliyyətləri məşq etmək üçün keçirilir. Manevrlərə təxminən 18 min cənubi koreyalı hərbçi cəlb ediləcək.

Pxenyanda bu cür təlimlər ənənəvi olaraq Koreya Xalq Demokratik Respublikasına (KXDR) müdaxilə məşqi adlandırılır. Koreya Respublikası və ABŞ isə təlimlərin müdafiə xarakterli olduğunda israr edir. Avqustun 11-də KXDR-in müdafiə naziri No Qvan Çxol təlimləri pisləyib və Pxenyanın özünümüdafiə hüququnu özündə saxladığını bildirib.

O da bildirilib ki, təlimlərin yarısı isti hava və bəzi poliqonların yararsız vəziyyəti səbəbindən sentyabr ayına keçirilib.

Qeyd edək ki, "Ulchi Freedom Shield" ilə yanaşı, Koreya Respublikası hökumətinin mülki müdafiə üzrə təlimləri də keçiriləcək ki, bu təlimlərə təxminən 580 min dövlət qulluqçusu cəlb ediləcək. Avqustun 20-də bütün ölkə ərazisində hava həyəcanı zamanı davranış qaydalarının təlimi baş tutacaq.

