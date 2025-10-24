Kolya Spori: Otuz il ərzində Azərbaycan haqqında birtərəfli və qərəzli məlumatlar təqdim edilib
Digər ölkələr
- 24 oktyabr, 2025
- 13:40
Dünya mediası otuz il ərzində Azərbaycan haqqında birtərəfli və qərəzli məlumatlar təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Extreme Travelers International Congress" (ETIC) klubunun üzvü Kolya Spori Qarabağa səfərin yekununa həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, xarici nəşrlər uzun müddət regiondakı münaqişə haqqında həqiqətləri gizlədiblər.
"Biz Ağdamı və Qarabağ Universitetini ziyarət etdik - bu, həmin ərazilərin inkişafına yönəlmiş yeni təşəbbüslərin başlanğıc nöqtəsi oldu", - K.Spori qeyd edib.
Klubun üzvü əlavə edib ki, onun və həmkarlarının Qarabağda reallaşdırmaq niyyətində olduqları bir sıra layihələr var.
