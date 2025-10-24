İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Kolya Spori: Otuz il ərzində Azərbaycan haqqında birtərəfli və qərəzli məlumatlar təqdim edilib

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 13:40
    Kolya Spori: Otuz il ərzində Azərbaycan haqqında birtərəfli və qərəzli məlumatlar təqdim edilib

    Dünya mediası otuz il ərzində Azərbaycan haqqında birtərəfli və qərəzli məlumatlar təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Extreme Travelers International Congress" (ETIC) klubunun üzvü Kolya Spori Qarabağa səfərin yekununa həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, xarici nəşrlər uzun müddət regiondakı münaqişə haqqında həqiqətləri gizlədiblər.

    "Biz Ağdamı və Qarabağ Universitetini ziyarət etdik - bu, həmin ərazilərin inkişafına yönəlmiş yeni təşəbbüslərin başlanğıc nöqtəsi oldu", - K.Spori qeyd edib.

    Klubun üzvü əlavə edib ki, onun və həmkarlarının Qarabağda reallaşdırmaq niyyətində olduqları bir sıra layihələr var.

    ETIC Azərbaycan səyyah
    Участник клуба ETIC: Мировые СМИ десятилетиями предвзято освещали Азербайджан
    ETIC member: Global media covered Azerbaijan biasedly for decades

    Son xəbərlər

    13:51
    Foto

    Növbəti köç karvanı Seyidbəyli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Qarabağ
    13:50

    Macarıstan səfiri: "Türk Genom Layihəsi"nin həyata keçirilməsini təklif edirik

    Biznes
    13:50

    Xocalının Daşbulaq kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Qarabağ
    13:50

    Seyidbəyli sakini: Pedaqoji fəaliyyətimi kəndimizdə davam etdirəcəyim üçün çox sevinirəm

    Daxili siyasət
    13:47

    "Bavariya" müdafiəçinin transferi üçün danışıqlara başlayıb

    Futbol
    13:43

    Azərbaycanda süni intellekt üzrə beynəlxalq standartların qəbulu təklif olunur

    İKT
    13:40

    Kolya Spori: Otuz il ərzində Azərbaycan haqqında birtərəfli və qərəzli məlumatlar təqdim edilib

    Digər ölkələr
    13:36

    TDT-nin sənaye, elm, texnologiya və innovasiya nazirlərinin 3-cü toplantısı Qazaxıstanda olacaq

    Biznes
    13:30

    Portuqaliyalı səyyah Qarabağ Universitetinin tələbələrinə heyran qalıb

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti