Haqqımızda

KİV: Merts hakim koalisiyanın səhvlərinin müzakirəsi üçün təcili iclas çağırıb

KİV: Merts hakim koalisiyanın səhvlərinin müzakirəsi üçün təcili iclas çağırıb Almaniya kansleri Fridrix Merts XDİ/XSİ və ASDP-nin hakim koalisiyasının səhvlərini müzakirə etmək və onları düzəltmək yollarını tapmaq üçün təcili iclas çağırıb.
Digər ölkələr
13 avqust 2025 02:56
KİV: Merts hakim koalisiyanın səhvlərinin müzakirəsi üçün təcili iclas çağırıb

Almaniya kansleri Fridrix Merts XDİ/XSİ və ASDP-nin hakim koalisiyasının səhvlərini müzakirə etmək və onları düzəltmək yollarını tapmaq üçün təcili iclas çağırıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" qəzeti yazıb.

Nəşrin məlumatına görə, Almaniya kansleri və Xristian Demokrat İttifaqının (XDİ) lideri öz partiyasının sədr müavinlərini Federal Kanslerliyə dəvət edib. Onların arasında Almaniyanın təhsil naziri Karin Prin, Saksoniyanın baş naziri Mixael Kreçmer və XDİ-nin baş katibi Karsten Linneman da var.

Qəzet qeyd edib ki, müzakirə mövzusu kanslerin, onun Bundestaqdakı fraksiyasının və koalisiyanın son səhvləridir. Xüsusilə, söhbət XDİ/XSİ-də fikir ayrılığına səbəb olan İsrailə silah ixracının məhdudlaşdırılmasından gedir.

Bundan əlavə, “Bild” koalisiya sazişində vəd edilən elektrik enerjisi vergisinə ümumi endirimin həyata keçirilməməsi və Federal Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin seçilməsi ilə bağlı fikir ayrılıqları kimi digər məsələlərin də müzakirə olunacağına diqqət çəkir.

“Bild”in məlumatına görə, görüşdə gələcəkdə oxşar qalmaqalların qarşısını almaq üçün tədbirlər də müzakirə olunacaq.

Öz növbəsində Almaniya hökumətinin rəsmi nümayəndəsi Ştefan Kornelius “Bild”ə bildirib ki, heç bir fövqəladə iclas çağırılmayıb. "Almaniya kansleri mütəmadi olaraq öz partiyasının sədr müavinləri ilə görüşür. Bu, həmin görüşlərdən biridir. Təbii ki, onlar mövcud vəziyyəti müzakirə edirlər", - o bildirib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Bild: Мерц созвал экстренное совещание для обсуждения ошибок правящей коалиции

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi