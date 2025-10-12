İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Kaliforniyada festival zamanı helikopter qəzaya uğrayıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    12 oktyabr, 2025
    • 03:03
    Kaliforniyada festival zamanı helikopter qəzaya uğrayıb, xəsarət alanlar var

    Kaliforniya ştatının Hantinqton-Biç şəhərində keçirilən festival zamanı helikopter çimərlik yaxınlığında qəzaya uğrayıb.

    "Report" bu barədə yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Qəza nəticəsində ikisi təyyarədə, üçü yerdə olmaqla ən azı beş nəfər yaralanaraq xəstəxanaya aparılıb.

    Şahidlər tərəfindən lentə alınan videoda təyyarənin nəzarətsiz şəkildə fırlanmağa başladığı və sonra yerə düşdüyü görünür.

    Bir neçə hadisə şahidi bildirib ki, pilot quşla toqquşan təyyarənin idarəetməsini itirib.

    В Калифорнии вертолет упал во время фестиваля, есть пострадавшие

