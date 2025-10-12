Kaliforniyada festival zamanı helikopter qəzaya uğrayıb, xəsarət alanlar var
- 12 oktyabr, 2025
- 03:03
Kaliforniya ştatının Hantinqton-Biç şəhərində keçirilən festival zamanı helikopter çimərlik yaxınlığında qəzaya uğrayıb.
"Report" bu barədə yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.
Qəza nəticəsində ikisi təyyarədə, üçü yerdə olmaqla ən azı beş nəfər yaralanaraq xəstəxanaya aparılıb.
Şahidlər tərəfindən lentə alınan videoda təyyarənin nəzarətsiz şəkildə fırlanmağa başladığı və sonra yerə düşdüyü görünür.
Bir neçə hadisə şahidi bildirib ki, pilot quşla toqquşan təyyarənin idarəetməsini itirib.
