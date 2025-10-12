В Калифорнии вертолет упал во время фестиваля, есть пострадавшие

Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 02:55
    Вертолет упал рядом с пляжем во время фестиваля Cars and Copters в городе Хантингтон-Бич, штат Калифорния.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    По данным телеканала NBC News, как минимум пять человек, в том числе двое находившихся на борту и трое на земле, получили травмы и были госпитализированы.

    На кадрах, запечатленных очевидцами, видно, как воздушное судно начинает неконтролируемо вращаться и затем падает на землю. Ряд очевидцев сообщает, что пилот аппарата потерял контроль после столкновения заднего винта с птицей.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Kaliforniyada festival zamanı helikopter qəzaya uğrayıb, xəsarət alanlar var

