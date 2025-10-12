В Калифорнии вертолет упал во время фестиваля, есть пострадавшие

Вертолет упал рядом с пляжем во время фестиваля Cars and Copters в городе Хантингтон-Бич, штат Калифорния.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

По данным телеканала NBC News, как минимум пять человек, в том числе двое находившихся на борту и трое на земле, получили травмы и были госпитализированы.

На кадрах, запечатленных очевидцами, видно, как воздушное судно начинает неконтролируемо вращаться и затем падает на землю. Ряд очевидцев сообщает, что пилот аппарата потерял контроль после столкновения заднего винта с птицей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.