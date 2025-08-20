Böyük Britaniyada inflyasiya rekord səviyyəyə çatıb

İyulda Böyük Britaniyada inflyasiya son 18 ayda ən yüksək səviyyəyə çataraq 3,6 %-dən 3,8 %-ə yüksəlib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” agentliyi yazır.
Böyük Britaniyanın xidmət sektorunda inflyasiya bir ay əvvəlki 4,7 %-dən 5 %-ə çatıb.
"İqtisadiyyat yüksək inflyasiya və zəif artım dövrü yaşayır. Bu vəziyyət gələn yaza qədər davam edə bilər", - “Deloitte”nin baş iqtisadçısı İen Stüart bildirib.
İngiltərə Bankı sentyabrda Böyük Britaniyada inflyasiyanın 4 %-ə çatacağını gözləyir ki, bu da hədəf göstəricisindən iki dəfə çox olacaq və 2027-ci ilin ortalarına qədər 2 %-dən yuxarı səviyyədə qalacaq.