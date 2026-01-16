İraqlı siyasətçi İran İslam Respublikasının mümkün çöküşü barədə danışıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    • 16 yanvar, 2026
    • 01:28
    İran İslam Respublikasının mümkün çöküşü İraqın siyasi sisteminə təsir etməyəcək.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu İraq parlamentinin deputatı Hənan əl-Fətlavi Ərdəbilin televiziya kanallarından birinə deyib.

    Qeyd edək ki, yanvarın 15-də İranın dəstəklədiyi şiə qrupların birləşdiyi Koordinasiya Şurası İraq ərazisindən hər hansı ölkəyə, xüsusən İslam Respublikasına qarşı hücumlar üçün istifadə olunmasına etiraz edib.

    "Bu, İranın suverenliyinin açıq şəkildə pozulması, ölkənin təhlükəsizliyinə və xalqının maraqlarına xidmət etməyən münaqişələrə cəlb edilməsidir" , - Koordinasiya Şurasından bildirilib.

