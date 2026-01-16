İraqlı siyasətçi İran İslam Respublikasının mümkün çöküşü barədə danışıb
Digər ölkələr
- 16 yanvar, 2026
- 01:28
İran İslam Respublikasının mümkün çöküşü İraqın siyasi sisteminə təsir etməyəcək.
"Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu İraq parlamentinin deputatı Hənan əl-Fətlavi Ərdəbilin televiziya kanallarından birinə deyib.
Qeyd edək ki, yanvarın 15-də İranın dəstəklədiyi şiə qrupların birləşdiyi Koordinasiya Şurası İraq ərazisindən hər hansı ölkəyə, xüsusən İslam Respublikasına qarşı hücumlar üçün istifadə olunmasına etiraz edib.
"Bu, İranın suverenliyinin açıq şəkildə pozulması, ölkənin təhlükəsizliyinə və xalqının maraqlarına xidmət etməyən münaqişələrə cəlb edilməsidir" , - Koordinasiya Şurasından bildirilib.
Son xəbərlər
01:55
İranın XİN başçısı ilə BMT-nin baş katibi arasında telefon danışığı olubDigər ölkələr
01:36
Tramp Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçado ilə görüşüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
01:28
İraqlı siyasətçi İran İslam Respublikasının mümkün çöküşü barədə danışıbDigər ölkələr
01:06
ŞƏT-in baş katibi İrandakı terror aktlarını pisləyibRegion
00:49
ABŞ və Danimarka Qrenlandiya ilə bağlı hər iki-üç həftədən bir görüşəcəkDigər ölkələr
00:19
KİV: İsrailin Qəzzaya zərbələri nəticəsində HƏMAS-ın komandiri öldürülübDigər ölkələr
00:05
Foto
Cenevrədə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 35-ci Ali Səviyyəli Toplantısı işinə başlayıbXarici siyasət
23:45
İsrael Katz İranın dövlət bankını terror təşkilatı adlandırıbDigər ölkələr
23:28
Video