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İraqın şimalında PKK-nın 10 terrorçusu zərərsizləşdirilib

İraqın şimalında PKK-nın 10 terrorçusu zərərsizləşdirilib İraqın şimalındakı Qara, Hakurk və Metina bölgələrində PKK-nın 10 terrorçusu zərərsizləşdirilib.
Digər ölkələr
25 Noyabr , 2024 20:22
İraqın şimalında PKK-nın 10 terrorçusu zərərsizləşdirilib

İraqın şimalında PKK-nın 10 terrorçusu zərərsizləşdirilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Əməliyyat İraqın şimalındakı Qara, Hakurk və Metina bölgələrində baş tutub.

“Terrorçuların onları gözləyən sondan xilas yolu yoxdur”, - məlumatda vurğulanıb.

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İngilis versiyası VideoTurkish forces eliminate 10 PKK terrorists in northern Iraq
Rus versiyası VideoВС Турции нейтрализовали 10 террористов РКК на севере Ирака

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