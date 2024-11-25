İraqın şimalında PKK-nın 10 terrorçusu zərərsizləşdirilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Əməliyyat İraqın şimalındakı Qara, Hakurk və Metina bölgələrində baş tutub.

“Terrorçuların onları gözləyən sondan xilas yolu yoxdur”, - məlumatda vurğulanıb.



