Fransalı nazir Bujival sazişini xilas etmək cəhdi ilə Yeni Kaledoniyaya yollanıb

Fransalı nazir Bujival sazişini xilas etmək cəhdi ilə Yeni Kaledoniyaya yollanıb
19 avqust 2025 13:05
Fransalı nazir Bujival sazişini xilas etmək cəhdi ilə Yeni Kaledoniyaya yollanıb

Fransanın dənizaşırı ərazilərinin naziri Manuel Vals Yeni Kaledoniyadadır, o, burada şənbə gününə qədər bir sıra görüşlər və danışıqlar keçirəcək, iyul ayında Bujivalda imzalanmış və ərazinin statusunu yenidən müəyyənləşdirərək ona geniş yeni səlahiyyətlər verməli olan sazişi müdafiə etməyə çalışacaq.

“Report”un Avropa bürosunun Fransa mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, proqramın ən vacib hissəsi adanın müstəqilliyinin tərəfdarı olan FLNKS birliyinin liderləri ilə danışıqlardır.

Qısa müddət əvvəl Kanak və Sosialistlərin Milli Azadlıq Cəbhəsi (FLNKS) iyulun 12-də Kaledoniyanın müxtəlif siyasi qüvvələri ilə bağlanmış sazişi imzalamaqdan imtina edib.

"Mən Yeni Kaledoniyaya bunun nə qədər zəruri olduğunu başa salmaq və inandırmaq üçün gedirəm. Hər kəs başa düşür ki, alternativ layihə olmadan sıfırdan başlamaq Yeni Kaledoniyanı dalana aparacaq", - M.Vals jurnalistlərə müsahibəsində bildirib.

İyul ayında Paris yaxınlığında loyallar və müstəqillik hərəkatının liderləri arasında bağlanmış Bujival sazişi bir ildən çox davam edən iğtişaşlardan sonra XIX əsrin ortalarından Fransanın nəzarətində olan ərazinin statusuna yenidən baxılmasını vəd edirdi.

Lakin avqustun 13-də FLNKS ondan imtina edərək danışıqlardan çıxıb.

