Haqqımızda

“Fox News” Melaniya Trampın Putinə yazdığı məktubun məzmununu açıqlayıb

“Fox News” Melaniya Trampın Putinə yazdığı məktubun məzmununu açıqlayıb “Fox News” telekanalı Melaniya Trampın Amerika lideri Donald Trampla Alyaskada keçirilən sammit zamanı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə ünvanladığı və ona təqdim etdiyi məktubun məzmununu açıqlayıb.
Digər ölkələr
17 avqust 2025 02:23
“Fox News” Melaniya Trampın Putinə yazdığı məktubun məzmununu açıqlayıb
Melanya Tramp

“Fox News” telekanalı Melaniya Trampın Amerika lideri Donald Trampla Alyaskada keçirilən sammit zamanı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə ünvanladığı və ona təqdim etdiyi məktubun məzmununu açıqlayıb.

"Report"un xəbərinə görə, ABŞ-nin birinci xanımı məktubunda Putindən sülh yaratmaqla uşaqları müharibədən qorumağı xahiş edib.

Məktubda qeyd olunur ki, hər bir uşaq sevgi, imkan və təhlükədən uzaq təhlükəsizlik arzusundadır və liderlərin vəzifəsi yeni nəslin ümidini dəstəkləmək, həmçinin hamı üçün layiqli sülhün qayğısına qalmaqdır.

“Cənab Putin, siz şəxsən onların (uşaqların - red.) melodik gülüşünü geri qaytara bilərsiniz...Siz, cənab Putin, bu vizyonu bu gün qələm zərbəsi ilə həyata keçirə bilirsiniz”, - Fox News məktubun mətnindən sitat gətirib.

Bundan əvvəl Donald Tramp Alyaskada rusiyalı həmkarı ilə görüşündə birinci xanım Melaniya Trampın məktubunu ona verib. “Reuters” xəbər verir ki, ABŞ-nin birinci xanımı məktubunda Ukrayna müharibəsi zamanı qaçırılan uşaqların taleyinə toxunub.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası FotoFox News раскрыл содержание письма Мелании Трамп Путину

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi