    Digər ölkələr
    • 18 yanvar, 2026
    • 06:40
    Filippindəki tullantı poliqonunda baş verən uçqunda itkin düşən sonuncu şəxsin cəsədi tapılıb

    Filippinin Sebu şəhərində zibillikdə torpaq sürüşməsi nəticəsində itkin düşmüş sayılan son şəxsin cəsədi tapılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yanğınsöndürmə Bürosuna istinadən "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.

    Beləliklə, faciə qurbanlarının ümumi sayı 36 nəfərə çatıb, bundan əvvəl 35 nəfərin ölümü təsdiqlənmişdi.

    Xatırladaq ki, hadisə yanvarın 8-də baş verib. Hakimiyyətin məlumatına görə, hadisədən dərhal sonra dağıntılar altından 12 işçi xilas edilib, 36 nəfər itkin düşüb. 10 gün davam edən axtarış-xilasetmə əməliyyatına Hərbi Dəniz Qüvvələrinin şəxsi heyəti daxil olmaqla, 300-dən çox insan cəlb olunub.

    Filippin zibillik Torpaq sürüşməsi
    На Филиппинах нашли тело последнего пропавшего без вести после оползня на свалке

