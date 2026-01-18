На Филиппинах нашли тело последнего пропавшего без вести после оползня на свалке
18 января, 2026
06:14
На Филиппинах нашли тело последнего человека, который числился пропавшим без вести после оползня на свалке в городе Себу, в центральной части страны.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Бюро пожарной охраны.
Таким образом, общее число жертв трагедии достигло 36 человек, ранее была подтверждена смерть 35 человек.
Напомним, что инцидент произошел 8 января. Огромная масса мусора рухнула между зданиями мусороперерабатывающего комплекса. По данным властей, из-под завалов сразу после произошедшего были спасены 12 рабочих, 36 человек пропали без вести. К поисково-спасательной операции, которая длилась 10 дней, были привлечены более 300 человек, включая личный состав ВМС.
