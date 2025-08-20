Dövlət Departamenti Javelin nişangahlarının Avstraliyaya mümkün satışını təsdiqləyib

ABŞ Dövlət Departamenti Avstraliyaya Javelin tank əleyhinə raket nişangahlarının və müvafiq logistikanın 97,3 milyon dollara potensial satışını təsdiqləyib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə hökumətlərarası müqavilələr əsasında xaricə hərbi texnika və silahların tədarükünə cavabdeh olan Pentaqonun Təhlükəsizlik üzrə Əməkdaşlıq Agentliyi məlumat yayıb.
Sənəddə vurğulanıb ki, təklif edilən satış ABŞ-ın xarici siyasəti və milli təhlükəsizlik məqsədlərinə uyğun olacaq, çünki Avstraliya Vaşinqtonun regiondakı ən mühüm müttəfiqlərindən biridir.
Agentliyin məlumatına görə, ABŞ Avstraliyanın müdafiəsini gücləndirməkdə maraqlıdır.
ABŞ administrasiyası qeyd olunan sistemlərin mümkün satışını təsdiqləmək barədə qərarını artıq Konqresə bildirib. Qanunverici orqanın potensial sövdələşməni və onun mümkün bloklanmasını nəzərdən keçirmək üçün 30 gün vaxtı var.