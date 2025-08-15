Çin İrana qarşı sanksiyaların aktivləşdirilməsinin əleyhinədir

Haqqımızda

Digər ölkələr
15 avqust 2025 16:12
Çin Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyanın İranın nüvə proqramı ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyaların tətbiqi mexanizmini aktivləşdirmək cəhdlərinə qəti şəkildə qarşı çıxır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Çin XİN-in nümayəndəsi Lin Cian bildirib.

O vurğulayıb ki, Pekin həmişə İranın nüvə probleminin sülh və diplomatik yolla həllində israr edib. Nümayəndənin sözlərinə görə, sanksiyaların tətbiqi tərəflər arasında etimadı gücləndirməyə və fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağa kömək etməyəcək, əksinə, danışıqların bərpası üçün diplomatik səylərə mane olacaq.

"Hazırkı məqamda Təhlükəsizlik Şurasının hər bir addımı yeni sazişlə bağlı danışıqlara kömək etməlidir", - diplomat qeyd edib.

İngilis versiyası China opposes UN snapback sanctions on Iran
Rus versiyası Китай выступил против введения мгновенных санкций ООН в отношении Ирана

