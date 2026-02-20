İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Cənubi Koreyada qiyam ilə bağlı prezident əfvləri qadağan ediləcək

    Digər ölkələr
    • 20 fevral, 2026
    • 15:33
    Cənubi Koreyada qiyam ilə bağlı prezident əfvləri qadağan ediləcək

    Cənubi Koreyanın parlament komissiyası qiyama görə məhkum olunmuş şəxslər üçün prezident əfvini qadağan edən qanun layihəsini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" informasiya agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, qanun layihəsi qiyama və ya dövlətə qarşı cinayətlərdə əli olan şəxslərin əfv olunması imkanını qadağan edən və ya əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdıran "Əfv haqqında Qanun"a düzəlişdir.

    Düzəliş ölkənin sabiq prezidenti Yun Sok Yolun 2024-cü ilin sonunda qiyama rəhbərlik etdiyinə görə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilməsindən bir gün sonra təsdiq edilib.

    Cənubi Koreya əfv həbs cəzası Yun Sok Yol
    В Южной Корее запретят президентские помилования за мятеж

    Son xəbərlər

    16:57

    Azərbaycan BƏT-in əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenasına dair beynəlxalq konvensiyasına qoşulub

    Xarici siyasət
    16:55

    Əraqçi: İran ABŞ ilə saziş layihəsini 2-3 gün ərzində hazırlamağı planlaşdırır

    Region
    16:50

    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 15 %-dən çox artıb

    Energetika
    16:50

    Asbest və tərkibində asbest olan materialların mülki dövriyyədən çıxarılması ilə bağlı dəyişiklik təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    16:47
    Foto

    Gəncədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nofəl Əsgərov dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    16:43

    Keçən il Azərbaycana gələn və ölkədən xaricə gedənlərin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    16:42

    Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Medianın İnkişafı Agentliyinə, Multikulturalizm Mərkəzi isə BMTM-ə birləşdirilir

    Daxili siyasət
    16:42

    Azərbaycanda yeni büdcə təşkilatları yaradılıb

    Maliyyə
    16:41

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin iki qurumu QSC-yə çevrilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti