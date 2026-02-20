В Южной Корее запретят президентские помилования за мятеж

Парламентская комиссия Южной Коре одобрила законопроект, запрещающий президентское помилование для осужденных за мятеж.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Отмечается, что законопроект является поправкой к "Закону о помиловании", который запрещает или существенно ограничивает возможность помилования лиц причастных к мятежу или преступлениям против государства.

Одобрение поправки последовало на следующий день после того, как бывший президент страны Юн Сок Ёль был приговорен к пожизненному заключению за руководство мятежом в конце 2024 года.