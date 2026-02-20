В Южной Корее запретят президентские помилования за мятеж
- 20 февраля, 2026
- 15:18
Парламентская комиссия Южной Коре одобрила законопроект, запрещающий президентское помилование для осужденных за мятеж.
Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Yonhap.
Отмечается, что законопроект является поправкой к "Закону о помиловании", который запрещает или существенно ограничивает возможность помилования лиц причастных к мятежу или преступлениям против государства.
Одобрение поправки последовало на следующий день после того, как бывший президент страны Юн Сок Ёль был приговорен к пожизненному заключению за руководство мятежом в конце 2024 года.
