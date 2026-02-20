Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Южной Корее запретят президентские помилования за мятеж

    Другие страны
    • 20 февраля, 2026
    • 15:18
    В Южной Корее запретят президентские помилования за мятеж

    Парламентская комиссия Южной Коре одобрила законопроект, запрещающий президентское помилование для осужденных за мятеж.

    Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

    Отмечается, что законопроект является поправкой к "Закону о помиловании", который запрещает или существенно ограничивает возможность помилования лиц причастных к мятежу или преступлениям против государства.

    Одобрение поправки последовало на следующий день после того, как бывший президент страны Юн Сок Ёль был приговорен к пожизненному заключению за руководство мятежом в конце 2024 года.

    Южная Корея помилование законопроект парламент Юн Сок Ёль мятеж военное положение
