Britaniya müharibə başa çatdıqdan sonra ilk seçkilərin keçirilməsində Ukraynaya yardım edəcək Ukrayna nümayəndə heyətinin Londona səfəri zamanı Böyük Britaniya və Ukraynanın seçki komissiyaları əməkdaşlıq sazişi imzalayıblar.
19 avqust 2025 21:13
Böyük Britaniya və Ukraynanın seçki komissiyaları arasında əməkdaşlıq sazişi imzalanıb.

“Report” Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Britaniya Seçki Komissiyası məlumat yayıb.

Sənədə əsasən, London müharibədən sonrakı ilk seçkilərin keçirilməsində Kiyevə yardım edəcək.

“Anlaşma Memorandumu bizim demokratik proseslərin təmin edilməsinə dair birgə öhdəliyimizi təsdiq edir və növbəti illərdə əməkdaşlıq üçün zəmin yaradır”, - məlumatda bildirilir.

Qeyd olunub ki, əməkdaşlığa seçkilərin idarə edilməsi, kibertəhlükəsizlik və seçicilərin maarifləndirilməsi məsələlərində təcrübə mübadiləsi daxil olacaq.

