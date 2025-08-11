Haqqımızda

Braziliya ABŞ-nin tarif tədbirləri ilə bağlı ÜTT-yə şikayət edib

Braziliya ABŞ-nin tarif tədbirləri ilə bağlı ÜTT-yə şikayət edib Braziliya hökuməti ABŞ-nin ölkədən idxal edilən mallara tətbiq etdiyi rüsumlarla bağlı Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) şikayət edib.
Digər ölkələr
11 avqust 2025 23:23
Braziliya ABŞ-nin tarif tədbirləri ilə bağlı ÜTT-yə şikayət edib

Braziliya hökuməti ABŞ-nin ölkədən idxal edilən mallara tətbiq etdiyi rüsumlarla bağlı Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) şikayət edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ÜTT-nin saytında yerləşdirilən məlumatda deyilir.

“Braziliya ÜTT-dən ABŞ-nin bütün Braziliya məhsullarına 10 %, Braziliyadan idxal edilən bəzi məhsullara isə əlavə 40 % rüsum tətbiq edən tarif tədbirləri ilə əlaqədar ABŞ ilə məsləhətləşmələr aparmağı xahiş edib”, - sənəddə bildirilir.

ÜTT-nin müəyyən etdiyi prosedurlara uyğun olaraq, münaqişə tərəflərinə yaranmış fikir ayrılıqlarını müzakirə etmək və qənaətbəxş həll yolu tapmaq üçün 60 gün vaxt verilir. Onlar kompromis əldə edə bilməsələr, Braziliya əsas vəzifəsi mübahisənin həlli üçün tövsiyələrin yer aldığı hesabat hazırlamaq olan ekspert komissiyasının çağırılmasını tələb edə bilər. ÜTT-nin məlumatına görə, bu tövsiyələr məcburi olmasa da, təşkilata üzv olan ölkələr adətən onları yerinə yetirir. Hesabat hazırlamaq üçün orta vaxt təxminən bir ildir.

Xatırladaq ki, ABŞ avqust ayında bir sıra Braziliya mallarına, o cümlədən ət və qəhvə məhsullarına 50 % rüsum tətbiq edib. Braziliya lideri Luis İnasiu Lula da Silva “güzgü cavabı” vəd etsə də, sonradan vitse-prezidentin başçılıq etdiyi ölkənin nümayəndə heyətinin danışıqlar yolu ilə rüsumların yenidən nəzərdən keçirilməsinə nail ola biləcəyinə ümid etdiyini bildirib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Бразилия подала жалобу в ВТО из-за тарифных мер США

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
8 avqust 2025 17:03
AZAL-ın vitse-prezidenti: İlkin nəticələr Aktauda qəzaya uğrayan təyyarəyə kənardan müdaxilə edildiyini təsdiqləyib
AZAL-ın vitse-prezidenti: İlkin nəticələr Aktauda qəzaya uğrayan təyyarəyə kənardan müdaxilə edildiyini təsdiqləyib
8 avqust 2025 14:41

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi