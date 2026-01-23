İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Digər ölkələr
    • 23 yanvar, 2026
    • 17:17
    Böyük Britaniya Zelenskinin tənqidlərinə cavab verib

    Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı mövqeyini aydın şəkildə ifadə edib və Rusiya prezidenti Vladimir Putini müharibəyə dərhal son qoya biləcək əsas şəxs hesab edir.

    "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniya hökumətinin Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin ötən gün avropalı müttəfiqlərə qarşı tənqidi açıqlamalarına cavabında qeyd edilib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Böyük Britaniya Volodimir Zelenski
