Böyük Britaniya Zelenskinin tənqidlərinə cavab verib
Digər ölkələr
- 23 yanvar, 2026
- 17:17
Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı mövqeyini aydın şəkildə ifadə edib və Rusiya prezidenti Vladimir Putini müharibəyə dərhal son qoya biləcək əsas şəxs hesab edir.
"Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniya hökumətinin Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin ötən gün avropalı müttəfiqlərə qarşı tənqidi açıqlamalarına cavabında qeyd edilib.
