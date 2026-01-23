Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Британия в ответ на заявления Зеленского указала на ответственность Москвы

    • 23 января, 2026
    • 16:44
    Премьер Великобритании Кир Стармер ясно выразил свою позицию по урегулированию российско-украинского конфликта и считает президента РФ Владимира Путина ключевой фигурой, способной немедленно положить конец войне.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом говорится в комментарии правительства Великобритании в ответ на вчерашние заявления президента Украины Владимира Зеленского с критикой в адрес европейских союзников.

    "В преддверии 4-й годовщины вторжения РФ в Украину мы понимаем и разделяем разочарование президента Зеленского по поводу продолжающейся варварской войны. Великобритания всегда предпринимала решительные действия в отношении Украины, включая руководство "Коалицией желающих". Выделила 1,2 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины. Пока продолжается дипломатия, мы поддерживаем Украину", - говорится в заявлении.

    На вопрос о том, считает ли премьер Кир Стармер, что Европе необходимо предпринять дополнительные меры для урегулирования, в пресс-службе правительства отметили: "Премьер-министр ясно выразил свою позицию: Европе необходимо активизировать усилия в области обороны и безопасности. Ключевым действующим лицом является Путин, который мог бы немедленно положить конец войне".

