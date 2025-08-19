Belqradda etirazçılar hakim partiyanın binasını daşa basıblar

Serbiyada etirazçılar hakim Serb Tərəqqi Partiyasının Belqraddakı şöbələrindən birinin pəncərələri sındırıb, daş və pirotexnii vasitələr atıblar.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə N1 telekanalı məlumat yayıb.
Hüquq fakültəsindən başlanan yürüş zamanı bir qrup gənc partiyanın Palilula rayonu Çvieçecevoy küçəsindəki binanın şüşələrini sındırıb. Hücum zamanı şöbədə heç kim olmayıb. Sonra hadisə yerinə gələn jandarmlar kütləni geri sıxışdırıb.
Bazar ertəsi, avqustun 18-də Belqrad, Novi-Sad və digər şəhərlərdə “Nədə dayandıq?” şüarı altında axşam etiraz aksiyaları keçirilib. Sosial şəbəkələrdə həmçinin Novi-Pazarda nümayişçilərin Monteneqroya gedən magistral yolu bağladıqları bildirilib.
Serbiyada ötən il noyabrın 1-də Novi-Sad dəmir yolu vağzalında tavanın uçmasından sonra tələbələr və müxalifət qüvvələrinin kütləvi etirazları başlayıb. Əvvəlcə sosial problemlərdən qaynaqlanan etirazlar tezliklə açıq-aşkar siyasi xarakter alıb, iştirakçılar dərhal növbədənkənar parlament seçkilərinin keçirilməsini və hazırkı kabinetin istefasını tələb etdilər.