    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 04:47
    Belarusdakı Polşa vətəndaşlarına xəbərdarlıq edilib

    Polşanın Minskdəki səfirliyi öz vətəndaşlarını dərhal Belarusu tərk etməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə müvafiq bəyanat Polşa hökumətinin saytında dərc olunub.

    Diplomatik nümayəndəlik həmçinin Polşa vətəndaşlarından vəziyyətin gərginləşməsi, regionda davam edən müharibə və polşalıların dəfələrlə səbəbsiz həbsləri səbəbindən Belarusa hər cür səfərdən çəkinməyi xahiş edib.

    Bundan başqa, səfirlik bəyan edib ki, təhlükəsizlik vəziyyətinin kəskin pisləşməsi, sərhədlərin bağlanması və ya digər gözlənilməz hallar zamanı evakuasiya əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşə və ya hətta mümkünsüz ola bilər.

    Belarus Polşa

